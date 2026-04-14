Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
«Хорошо, пусть интересуются». Карпукас — об интересе «Зенита»

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас прокомментировал слухи о возможном переходе в «Зенит» в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что железнодорожники не могут договориться с футболистом о новом контракте, а действующее соглашение истекает летом 2027-го.

— Каким видите будущее — есть ли дедлайн, когда надо определиться?
— Летнее трансферное окно. Сейчас сезон идёт, у каждого клуба, кому я могу быть интересен, решаются свои задачи.

— Что вы чувствуете, когда пишут об интересе «Зенита»?
— Не знаю, как прокомментировать. Хорошо, пусть интересуются. Если не получится подписать [контракт] с «Локомотивом», я должен рассматривать все варианты.

— Есть ли клуб, куда вы не перейдёте по идеологическим соображениям?
— Нет. Такого нет.

— Приоритет по-прежнему «Локомотив»?
— Да. Пока да, — сказал Карпукас в интервью «РБ Спорт».

Материалы по теме
Проект лимита на легионеров РПЛ опубликован. Какая формула на следующий сезон и что дальше
Официально
Проект лимита на легионеров РПЛ опубликован. Какая формула на следующий сезон и что дальше
Комментарии
