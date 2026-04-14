Арбелоа ответил на слова Компани о возможном камбэке «Реала» в матче с «Баварией»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал слова Венсана Компани, возглавляющего «Баварию», что мюнхенский клуб наряду со «сливочными» способен сделать что-то невероятное. Также бельгийский специалист сообщил, что знает, как доставить неприятности испанскому гранду.

«Не знаю, сколько команд могут похвастаться, что выиграли Кубок европейских чемпионов 15 раз. Игроки верят, клуб верит. Ни один болельщик «Реала» не сказал мне, что он не верит. «Реал» будет там завтра, мы отдадим все силы», — приводит слова Арбелоа Marca.

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «сливочные» уступили «Баварии» со счётом 1:2. В среду, 15 апреля, команды проведут ответную игру в Мюнхене.

