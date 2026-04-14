Беллингем отреагировал на слухи о неспортивном образе жизни за пределами поля

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией» оценил слухи о своём якобы неспортивном поведении за пределами поля.

«Вроде уже об этом говорил: нельзя смешивать свою частную жизнь с карьерой. Появилась информация, которая не соответствует действительности, будто бы я много выпивал и слишком часто ходил по разным заведениям. Ничто из этого не является правдой. Каждый день сохраняю профессионализм, всё остальное — чушь», — приводит слова Беллингема Madrid Universal.

В 32 матчах нынешнего клубного сезона Беллингем забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи.