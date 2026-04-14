Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Травмированный Рафинья обратился к «Барселоне» перед ответным матчем ЛЧ с «Атлетико»

Форвард «Барселоны» Рафинья обратился к команде перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступит Клеман Тюрпен. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Где бы ни находилась «Барселона», будем бороться за победу до конца», — написал Рафинья перед матчем в соцсети X.

Бразилец не сможет помочь своей команде в ответном четвертьфинальном матче из-за травмы. Первая игра проходила в Каталонии и завершилась победой «Атлетико» (2:0).

