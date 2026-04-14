Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Судейский комитет вынес вердикт по моменту с ударом Мбаппе по лицу в игре с «Жироной»

Судейский комитет вынес вердикт по моменту с ударом Мбаппе по лицу в игре с «Жироной»
Технический комитет судей (CTA) Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) вынес вердикт по эпизоду с ударом по лицу нападающему мадридского «Реала» Килиану Мбаппе на 88-й минуте матча с «Жироной» (1:1) в 31-м туре Ла Лиги. Главный арбитр Хавьер Альберола Рохас не зафиксировал нарушение и не назначил пенальти в пользу хозяев. После удара у Мбаппе была рассечена бровь.

Испания — Примера . 31-й тур
10 апреля 2026, пятница. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Жирона
Жирона
1:0 Вальверде – 51'     1:1 Лемар – 62'    

«Это спорное действие. Происходит контакт защитника с лицом нападающего и практически одновременно случается ещё один контакт с опорной ногой нападающего. Всё это проистекает из динамики и инерции, присущих действию. Судья, который правильно расположен и наблюдает за игрой, принимает решение продолжить матч.

Существуют разные варианты трактовки. Судья может интерпретировать наблюдаемые контакты как следствие самого столкновения и естественного движения, не оценивая незаконное использование руки как подлежащее наказанию в качестве наказуемого фола. Коллегия судей принимает решение на основании своего усмотрения в прямом эфире, считая, что нет убедительных оснований для наказания за это действие.

CTA считает, что это действие можно расценивать как безрассудное, когда защитник использует руку так, что в конечном итоге она ударяет нападающего по лицу в ходе борьбы. Защитник, вытянув руку, чтобы выиграть позицию, безрассудно бьёт по лицу игрока хозяев поля. По мнению CTA, это действие могло повлечь за собой назначение пенальти.

Поскольку дело касается трактовок, а в принятом арбитром решении не было явной, очевидной и недвусмысленной ошибки, VAR поступил правильно, не вмешавшись. Согласно протоколу VAR, просмотр повтора оправдан только при наличии неоспоримых доказательств, позволяющих исправить явно ошибочное решение», – цитирует заявление CTA Sport.es.

