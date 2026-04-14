Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Неманья Видич: Майкл Кэррик проделывает просто замечательную работу, «МЮ» — его команда

Бывший сербский защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич ответил, почему главный тренер манкунианцев Майкл Кэррик подходит «красным дьяволам».

«Играл вместе с Майклом на протяжении девяти лет, хорошо его знаю. Он замечательный человек с сильным характером, но эта сила проявляется несколько иначе. Майкл грамотный, спокойный, на него можно положиться. Он не из тех людей, которые бросаются из крайности в крайность, всегда держит планку — это можно увидеть в его поведении во время матчей и при общении с прессой.

Именно такой тренер нужен клубу, ведь он является лицом команды. Думаю, Майкл представляет «Манчестер Юнайтед» наилучшим образом, а ещё даёт результат: семь побед в 10 матчах, две ничьи и лишь одно поражение. Это невероятная статистика, думаю, это нравится и самим игрокам.

Кэррик проделывает просто замечательную работу, это его команда. Надеюсь, они продолжат в том же духе и выйдут в Лигу чемпионов. Мы все ждём этого от команды, это важно как для клуба, так и для болельщиков. Вновь хотим видеть матчи «Манчестер Юнайтед» с лучшими клубами мира», — приводит слова Видича официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Материалы по теме
Давид де Хеа: Майкл Кэррик работает в «Манчестер Юнайтед» просто невероятно
