Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Губерниев рассказал о состоянии Талалаева после операции на желудочно-кишечном тракте

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как себя чувствует главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев после операции на желудочно-кишечном тракте.

«Доброго здоровья и скорейшего выздоровления тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву. Разговаривал с ним буквально час назад. Чувствует себя хорошо, продолжает лечение и скоро вернётся к работе», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

В данный момент Талалаев отбывает четырёхматчевую дисквалификацию после удаления в игре 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:0). В 25-м туре калининградцы сыграют на выезде с «Краснодаром» 19 апреля.

Материалы по теме
Топ-футболист «Зенита», спасители «Динамо» и «Краснодара». Кто был лучшим в 24-м туре РПЛ?
Рейтинг
Топ-футболист «Зенита», спасители «Динамо» и «Краснодара». Кто был лучшим в 24-м туре РПЛ?
