Симеоне ответил на просьбу Ямаля перед игрой с «Барселоной»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в ответ на просьбу нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля дать сыграть тому один на один с игроком «матрасников» шуточно заявил, что поставит против испанца сразу четырёх или шестерых игроков своей команды.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
2-й тайм
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4' 0:2 Ф. Торрес – 24' 1:2 Лукман – 31'
Ранее Ямаль заявил следующее: «Посмотрим, окажет ли мне Симеоне услугу и оставит ли один на один с каким-нибудь игроком — надеюсь, что да».
«Ямаль попросил дуэль один в один? Думаю, мы поставим на него четырёх или шестерых игроков», — сказал Симеоне в интервью перед матчем.
Игра между «Атлетико» и «Барселоной» начинается в эти минуты в Мадриде. Это ответная встреча четвертьфинала Лиги чемпионов, первая завершилась победой команды Симеоне со счётом 2:0.
- 14 апреля 2026
-
23:20
-
23:20
-
23:12
-
23:11
-
23:03
-
22:59
-
22:52
-
22:52
-
22:49
-
22:44
-
22:36
-
22:35
-
22:32
-
22:30
-
22:25
-
22:20
-
22:10
-
22:09
-
22:06
-
22:00
-
21:58
-
21:58
-
21:56
-
21:45
-
21:26
-
21:24
-
21:22
-
21:17
-
21:08
-
21:06
-
21:01
-
20:58
-
20:57
-
20:53
-
20:50