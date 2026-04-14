Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Симеоне ответил на просьбу Ямаля перед игрой с «Барселоной»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в ответ на просьбу нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля дать сыграть тому один на один с игроком «матрасников» шуточно заявил, что поставит против испанца сразу четырёх или шестерых игроков своей команды.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
2-й тайм
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4'     0:2 Ф. Торрес – 24'     1:2 Лукман – 31'    

Ранее Ямаль заявил следующее: «Посмотрим, окажет ли мне Симеоне услугу и оставит ли один на один с каким-нибудь игроком — надеюсь, что да».

«Ямаль попросил дуэль один в один? Думаю, мы поставим на него четырёх или шестерых игроков», — сказал Симеоне в интервью перед матчем.

Игра между «Атлетико» и «Барселоной» начинается в эти минуты в Мадриде. Это ответная встреча четвертьфинала Лиги чемпионов, первая завершилась победой команды Симеоне со счётом 2:0.

