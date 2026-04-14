Симеоне ответил на просьбу Ямаля перед игрой с «Барселоной»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в ответ на просьбу нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля дать сыграть тому один на один с игроком «матрасников» шуточно заявил, что поставит против испанца сразу четырёх или шестерых игроков своей команды.

Ранее Ямаль заявил следующее: «Посмотрим, окажет ли мне Симеоне услугу и оставит ли один на один с каким-нибудь игроком — надеюсь, что да».

«Ямаль попросил дуэль один в один? Думаю, мы поставим на него четырёх или шестерых игроков», — сказал Симеоне в интервью перед матчем.

Игра между «Атлетико» и «Барселоной» начинается в эти минуты в Мадриде. Это ответная встреча четвертьфинала Лиги чемпионов, первая завершилась победой команды Симеоне со счётом 2:0.