Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смолов назвал команды РПЛ, которые подошли бы Чалову, Джикии и Макарову

Бывший форвард «Краснодара» и московского «Динамо» Фёдор Смолов назвал клубы Мир Российской Премьер-Лиги, которые подошли бы защитнику Георгию Джикии, полузащитнику Денису Макарову и нападающему Фёдору Чалову, выступающим в чемпионате Турции.

«Феде в нынешнем РПЛ тяжеловато было бы с его качеством. В «Локомотиве» бы на позиции центрального нападающего не смог. Воробьёв хорошо выглядит. Возможно, «Спартак» или «Зенит».

Жора — в любую команду, которая играет в пять защитников.

Дэн Макаров… Тот же «Рубин», — сказал Смолов в эфире подкаста Smol FM на YouTube-канале BetBoom Sports.

Джикия выступает за «Антальяспор», а Макаров и Чалов являются одноклубниками по «Кайсериспору».

