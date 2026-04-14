Бубнов: «Спартак» в Ростове сыграл очень слабо

Бывший защитник «Спартака», футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче красно-белых с «Ростовом» в 24-м туре Мир РПЛ. Игра закончилась со счётом 1:1.

«Спартак» в Ростове сыграл очень слабо. «Ростов» сыграл в своём стиле — молодцы. Могли при определённых обстоятельствах даже и выиграть. Я так и сказал, что у «Спартака» такой ресурс по сравнению с «Ростовом», что они могут выиграть даже на классе. Класса этого у «Спартака» нет, эйфория прошла. Игроки подустали чуть-чуть и всё. Не тот раздражитель после «Зенита», всё на этом закончилось», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

