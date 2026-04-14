«Со мной никто не разговаривал, не понимаю ситуации». Осинькин — о контракте с «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о своём будущем в клубе. Команда занимает последнее место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.

— Что будет дальше, у вас контракт заканчивается по окончании сезона.

— Не знаю. Не готов разговаривать. Со мной никто не разговаривал, не знаю, что делать. Не знаю, что будет с командой. Не понимаю, кто из футболистов будет оставаться. Сейчас надо доиграть сезон. Эти разговоры не от меня должны идти.

— Вы бы сами хотели остаться в команде?

— Не буду ничего говорить. Давайте дождемся конца сезона. Ничего не могу комментировать, реально не понимаю ситуации, — сказал Осинькин в интервью «РБ Спорт».