Компани: уважаем «Реал», однако наша команда должна начать игру с верой в победу

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». В первой игре сильнее оказалась немецкая команда — 2:1.

«Завтра все будут иметь возможность сыграть. Мы проводим подготовку к игре, ждём её с нетерпением. Хотим победить и оправдать ожидания наших болельщиков. Разумеется, мы уважаем соперника, однако наша команда должна начать эту игру с верой в победу.

В первой встрече мы могли забить больше мячей. Во втором тайме «Реал» стал играть лучше, те 45 минут придали им уверенности. Но в первой половине матча чувствовали себя прекрасно, думаю, мы способны сыграть ещё лучше. Победа на «Сантьяго Бернабеу» придаёт веры в себя, но теперь предстоит дома доказать, что мы способны играть ещё более убедительно», — приводит слова Компани официальный сайт УЕФА.