Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Компани: уважаем «Реал», однако наша команда должна начать игру с верой в победу

Компани: уважаем «Реал», однако наша команда должна начать игру с верой в победу
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». В первой игре сильнее оказалась немецкая команда — 2:1.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Завтра все будут иметь возможность сыграть. Мы проводим подготовку к игре, ждём её с нетерпением. Хотим победить и оправдать ожидания наших болельщиков. Разумеется, мы уважаем соперника, однако наша команда должна начать эту игру с верой в победу.

В первой встрече мы могли забить больше мячей. Во втором тайме «Реал» стал играть лучше, те 45 минут придали им уверенности. Но в первой половине матча чувствовали себя прекрасно, думаю, мы способны сыграть ещё лучше. Победа на «Сантьяго Бернабеу» придаёт веры в себя, но теперь предстоит дома доказать, что мы способны играть ещё более убедительно», — приводит слова Компани официальный сайт УЕФА.

Материалы по теме
«Бавария» — «Реал» Мадрид: миссия Арбелоа невыполнима
«Бавария» — «Реал» Мадрид: миссия Арбелоа невыполнима
