Ямаль забил шесть мячей и отдал четыре ассиста в 10 матчах Лиги чемпионов

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль открыл счёт в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (на данный момент счёт 1:0) и улучшил свою статистику в нынешнем розыгрыше турнира — в 10 матчах футболист забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

Встреча проходит на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступает Клеман Тюрпен. На данный момент счёт 1:0 в пользу каталонцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом матче «Атлетико» победил «Барселону» со счётом 2:0.

На стадии 1/8 финала соревнования сине-гранатовые по сумме двух встреч победили «Ньюкасл» со счётом 8:3. На аналогичном этапе состязания «матрасники» по сумме двух матчей победили «Тоттенхэм» со счётом 7:5.