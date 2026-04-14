Экс-игрок сборной России Кудряшов проиграл нокаутом бой на турнире Fight Nights

Бывший защитник сборной России Фёдор Кудряшов уступил нокаутом в поединке на бойцовском турнире Fight Nights, где вышел на ринг с рэпером Дмитрием Гусаковым, выступающим под никнеймом Goody. Бои проходили во Дворце гимнастики Ирины Винер. Участие в соревновании приняли блогеры и медиафутболисты.

Фото: кадр из трансляции

Кудряшов упал, пропустив удар ногой в голову. Посмотреть видео можно по ссылке.

Во время футбольной карьеры Кудряшов выступал за такие клубы, как «Факел», «Антальяспор», «Сочи», «Рубин», «Ростов» и «Спартак». В сезоне-2025/2026 футболист принял участие в двух матчах ранних этапов Фонбет Кубка России в составе медиафутбольного клуба 2Drots.