Матч «Ливерпуль» — «ПСЖ» начался с минуты молчания в память о жертвах трагедии «Хиллсборо»
Матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «ПСЖ» начался с минуты молчания в память о 97 жертвах трагедии на стадионе «Хиллсборо». Болельщики на арене «Энфилд» подготовили перформанс с количеством погибших в результате давки, произошедшей 37 лет назад. Она случилась на полуфинале Кубка Англии с «Ноттингем Форест».
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
2-й тайм
0 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
Фото: Кадр из трансляции Okko
На момент выхода новости счёт — 0:0.
В первом матче «ПСЖ» победил «Ливерпуль» со счётом 2:0. На стадии 1/8 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Челси» со счётом 8:2. На аналогичном этапе состязания «красные» по сумме двух матчей победили «Галатасарай» со счётом 4:1.
