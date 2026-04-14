Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Матч «Ливерпуль» — «ПСЖ» начался с минуты молчания в память о жертвах трагедии «Хиллсборо»

Матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «ПСЖ» начался с минуты молчания в память о 97 жертвах трагедии на стадионе «Хиллсборо». Болельщики на арене «Энфилд» подготовили перформанс с количеством погибших в результате давки, произошедшей 37 лет назад. Она случилась на полуфинале Кубка Англии с «Ноттингем Форест».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
2-й тайм
0 : 0
ПСЖ
Париж, Франция

Фото: Кадр из трансляции Okko

На момент выхода новости счёт — 0:0.

В первом матче «ПСЖ» победил «Ливерпуль» со счётом 2:0. На стадии 1/8 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Челси» со счётом 8:2. На аналогичном этапе состязания «красные» по сумме двух матчей победили «Галатасарай» со счётом 4:1.

