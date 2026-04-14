Фото: Фермин Лопес разбил нос, приземлившись лицом на шипы бутсы вратаря «Атлетико» Муссо

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес разбил нос, приземлившись лицом на шипы бутсы вратаря «Атлетико» Хуана Муссо. Эпизод случился в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча проходит на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступает Клеман Тюрпен. На данный момент счёт 2:1 в пользу каталонцев.

В первом матче «Атлетико» победил «Барселону» со счётом 2:0.

На стадии 1/8 финала соревнования сине-гранатовые по сумме двух встреч победили «Ньюкасл» со счётом 8:3. На аналогичном этапе состязания «матрасники» по сумме двух матчей победили «Тоттенхэм» со счётом 7:5.