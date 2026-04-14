Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Салах заменил Экитике в первом тайме матча с «ПСЖ». Француз покинул поле на носилках

Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вышел на замену на 30-й минуте ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ», проходящем на «Энфилде». Египетский футболист появился на поле вместо травмировавшегося форварда Уго Экитике. Француз не смог подняться самостоятельно, в связи с чем он покинул поле на носилках.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
2-й тайм
0 : 0
ПСЖ
Париж, Франция

Фото: Кадр из трансляции Okko

Ранее Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании нынешнего сезона. Матч с «ПСЖ» может стать последним для 33-летнего нападающего в составе мерсисайдцев в Лиге чемпионов. В первой встрече английская команда уступила «ПСЖ» со счётом 0:2.

Напомним, Салах играет за «Ливерпуль» с 2017 года.

Сафонов тащит на «Энфилде»! У «Ливерпуля» всё меньше времени на камбэк с «ПСЖ»! LIVE
