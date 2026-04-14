Салах заменил Экитике в первом тайме матча с «ПСЖ». Француз покинул поле на носилках

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вышел на замену на 30-й минуте ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ», проходящем на «Энфилде». Египетский футболист появился на поле вместо травмировавшегося форварда Уго Экитике. Француз не смог подняться самостоятельно, в связи с чем он покинул поле на носилках.

Фото: Кадр из трансляции Okko

Ранее Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании нынешнего сезона. Матч с «ПСЖ» может стать последним для 33-летнего нападающего в составе мерсисайдцев в Лиге чемпионов. В первой встрече английская команда уступила «ПСЖ» со счётом 0:2.

Напомним, Салах играет за «Ливерпуль» с 2017 года.

