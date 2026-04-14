Сафонов совершил сейв в матче «ПСЖ» с «Ливерпулем»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов совершил сейв на 31-й минуте, отбив удар в упор. Эпизод случился в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Ливерпуль» (Англия) и «ПСЖ» (Франция). Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра выступает Маурицио Мариани. Счёт 0:0.

В первом матче «ПСЖ» победил «Ливерпуль» со счётом 2:0.

Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

На стадии 1/8 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Челси» со счётом 8:2. На аналогичном этапе состязания «красные» по сумме двух матчей победили «Галатасарай» со счётом 4:1.