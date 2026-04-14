Ямаль набрал 100 очков по системе «гол+пас» в 150 матчах за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль отметился забитым мячом в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетико» (на данный момент счёт 2:1) и достиг показателя в 100 очков по системе «гол+пас» в 150 играх за сине-гранатовых (48 голов и 52 голевые передачи). Об этом сообщает Transfermarkt.
Встреча проходит на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступает Клеман Тюрпен. На данный момент счёт 1:0 в пользу каталонцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В первом матче «Атлетико» победил «Барселону» со счётом 2:0.
На стадии 1/8 финала соревнования сине-гранатовые по сумме двух встреч победили «Ньюкасл» со счётом 8:3. На аналогичном этапе состязания «матрасники» по сумме двух матчей победили «Тоттенхэм» со счётом 7:5.
- 14 апреля 2026
-
23:20
-
23:20
-
23:12
-
23:11
-
23:03
-
22:59
-
22:52
-
22:52
-
22:49
-
22:44
-
22:36
-
22:35
-
22:32
-
22:30
-
22:25
-
22:20
-
22:10
-
22:09
-
22:06
-
22:00
-
21:58
-
21:58
-
21:56
-
21:45
-
21:26
-
21:24
-
21:22
-
21:17
-
21:08
-
21:06
-
21:01
-
20:58
-
20:57
-
20:53
-
20:50