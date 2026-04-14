Ямаль набрал 100 очков по системе «гол+пас» в 150 матчах за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль отметился забитым мячом в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетико» (на данный момент счёт 2:1) и достиг показателя в 100 очков по системе «гол+пас» в 150 играх за сине-гранатовых (48 голов и 52 голевые передачи). Об этом сообщает Transfermarkt.

Встреча проходит на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступает Клеман Тюрпен. На данный момент счёт 1:0 в пользу каталонцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом матче «Атлетико» победил «Барселону» со счётом 2:0.

На стадии 1/8 финала соревнования сине-гранатовые по сумме двух встреч победили «Ньюкасл» со счётом 8:3. На аналогичном этапе состязания «матрасники» по сумме двух матчей победили «Тоттенхэм» со счётом 7:5.