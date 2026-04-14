Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Ямаль побил рекорд Мбаппе по голам в Лиге чемпионов до 19-летия

18-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль побил рекорд экс-форварда «Монако» и «ПСЖ» Килиана Мбаппе по количеству голов в Лиге чемпионов до 19-летия. Забитый мяч Ямаля в ответной встрече четвертьфинала с мадридским «Атлетико» стал для него 11-м в соревновании.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
2-й тайм
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4'     0:2 Ф. Торрес – 24'     1:2 Лукман – 31'    

Вингер сине-гранатовых открыл счёт на четвёртой минуте. Всего в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Ямаль отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами в 10 играх. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

Материалы по теме
Ямаль забил шесть мячей и отдал четыре ассиста в 10 матчах Лиги чемпионов

Чем уникален Ламин Ямаль:

