«Барселона» пропустила 44 гола в ЛЧ за два сезона — больше, чем любой другой клуб

Гол полузащитника «Атлетико» Адемолы Лукмана в ворота «Барселоны» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА стал 44-м пропущенным каталонцами за последние два сезона. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступает Клеман Тюрпен. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу сине-гранатовых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Как сообщает издание ESPN, ни одна команда не пропустила за этот период больше «Барселоны».

В первом матче «Атлетико» победил «Барселону» со счётом 2:0.

На стадии 1/8 финала соревнования сине-гранатовые по сумме двух встреч победили «Ньюкасл» со счётом 8:3. На аналогичном этапе состязания «матрасники» по сумме двух матчей победили «Тоттенхэм» со счётом 7:5.