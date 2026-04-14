«Ты в своём уме? Раздолбал бы этого Карседо». Григорян объяснил недовольство тренером

Российский тренер Александр Григорян объяснил причину своего недовольства наставником московского «Спартака» Хуаном Карлосом Карседо.

«Если бы Карседо не ввёл в состав Литвинова, я раздолбал бы этого Карседо. Просто раздолбал. Теперь есть Литвинов, Умяров [в опорной зоне], понятно, что впереди нужен только один, это Барко. Но если бы Литвинов не был введён в состав, а он введён только два тура назад, я бы сказал: «Ты что, не можешь сочетать Жедсона [Фернандеша] и Барко? Ты в своём уме?» То есть то, о чём многие другие мечтают, тут не сочетается. Как такое может быть?» — сказал Григорян в новом выпуске на YouTube-канале «О, родной футбол!»

Хуан Карлос Карседо возглавил «Спартак» в январе 2026 года. Испанец подписал контракт до лета 2028 года. Ранее он работал в кипрском «Пафосе».