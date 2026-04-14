«Манчестер Сити» нацелился на полузащитника сборной Алжира — Плеттенберг

«Манчестер Сити» проявляет интерес к атакующему полузащитнику сборной Алжира и «Байера» Ибрахиме Маза. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент между клубами не было контактов. «Фармацевты» намерены сохранить 20-летнего хавбека.

В нынешнем сезоне Маза принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» не проигрывает «Челси» с финала Лиги чемпионов — 2020/2021

Сколько стоят молодые футболисты:

