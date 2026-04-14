«Атлетико» — «Барселона»: Эрик Гарсия получил красную карточку на 80-й минуте
В эти минуты идёт ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором играют мадридский «Атлетико» и «Барселона». Встреча проходит на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступает Клеман Тюрпен. На данный момент счёт 2:1 в пользу каталонцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4'     0:2 Ф. Торрес – 24'     1:2 Лукман – 31'    
Удаления: нет / Гарсия – 79'

На 80-й минуте у гостей красную карточку получил Эрик Гарсия. Ранее, на четвёртой минуте, Ламин Ямаль открыл счёт в этой игре и вывел каталонцев вперёд. На 24-й минуте Ферран Торрес удвоил преимущество сине-гранатовых. На 31-й минуте Адемола Лукман отыграл один мяч «матрасников». На 55-й минуте Ферран Торрес забил третий мяч «блауграны», но из-за офсайда взятие ворот отменили.

В первом матче «Атлетико» победил «Барселону» со счётом 2:0.

На стадии 1/8 финала соревнования сине-гранатовые по сумме двух встреч победили «Ньюкасл» со счётом 8:3. На аналогичном этапе состязания «матрасники» по сумме двух матчей победили «Тоттенхэм» со счётом 7:5.

Календарь матчей Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Все новости RSS

