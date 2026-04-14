«Ливерпуль» — «ПСЖ»: Дембеле открыл счёт на 73-й минуте

В эти минуты идёт ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Ливерпуль» (Англия) и «ПСЖ» (Франция). Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра выступает Маурицио Мариани. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 73-й минуте нападающий гостей Усман Дембеле открыл счёт во встрече.

В первом матче «ПСЖ» победил «Ливерпуль» со счётом 2:0.

На стадии 1/8 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Челси» со счётом 8:2. На аналогичном этапе состязания «красные» по сумме двух матчей победили «Галатасарай» со счётом 4:1.

