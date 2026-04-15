Нойер: все уже видели, как «Реал» наносит ответный удар, но мы верим в себя

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». В первой игре победу со счётом 2:1 одержала немецкая команда.

«У нас преимущество лишь в один гол, ход встречи может пойти по любому сценарию. С «Реалом» всегда тяжело играть, но мы немного сильнее, а ещё на нашей стороне будет атмосфера домашнего стадиона. Начнём эту игру в хорошем положении, но нам нельзя становиться самоуверенными, ведь ранее все уже видели, как «Реал» наносит ответный удар. И всё же мы верим в себя!» — приводит слова Нойера официальный сайт УЕФА.