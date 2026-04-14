Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гави рассёк бровь Руджери локтём в матче Лиги чемпионов. Это второе появление крови в игре
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Гави нанёс травму защитнику «Атлетико» Маттео Руджери. Футболист сине-гранатовых рассёк бровь Руджери локтем в борьбе за мяч. Эпизод случился в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча проходит на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступает Клеман Тюрпен. На данный момент счёт 2:1 в пользу каталонцев.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4'     0:2 Ф. Торрес – 24'     1:2 Лукман – 31'    
Удаления: нет / Гарсия – 79'

Фото: Кадр из трансляции

Ранее полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес разбил нос, приземлившись лицом на шипы бутсы вратаря «Атлетико» Хуана Муссо.

В первом матче «Атлетико» победил «Барселону» со счётом 2:0.

На стадии 1/8 финала соревнования сине-гранатовые по сумме двух встреч победили «Ньюкасл» со счётом 8:3. На аналогичном этапе состязания «матрасники» по сумме двух матчей победили «Тоттенхэм» со счётом 7:5.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android