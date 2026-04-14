Зрителям показывали пустое поле во время просмотра VAR в матче «Ливерпуль» — «ПСЖ»
Во время просмотра VAR в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА между «Ливерпулем» и «ПСЖ» зрителям показали пустое поле. Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра выступает Маурицио Мариани. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 72'     0:2 Дембеле – 90+1'    

На 64-й минуте при счёте 0:0 Мариани назначил пенальти в ворота парижан, но изменил своё решение после вмешательства VAR.

Фото: кадр из трансляции

В первом матче «ПСЖ» победил «Ливерпуль» со счётом 2:0. На стадии 1/8 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Челси» со счётом 8:2. На аналогичном этапе состязания «красные» по сумме двух матчей победили «Галатасарай» со счётом 4:1.

