Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 14 апреля, календарь, таблица

Сегодня, 14 апреля, состоялись два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов 14 апреля:

«Ливерпуль» (Англия) — «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 0:2;

«Атлетико» Мадрид (Испания) — «Барселона» (Испания) — 1:2.

Первые матчи в этих парах состоялись 8 апреля. «ПСЖ» обыграл «Ливерпуль» со счётом 2:0, а «Атлетико» с аналогичным счётом (2:0) оказался сильнее «Барселоны».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен».

5 фактов о Лиге чемпионов: