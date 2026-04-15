«Барселона» переиграла «Атлетико», но вылетела из Лиги чемпионов УЕФА

Окончен ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором играли мадридский «Атлетико» и «Барселона». Победу со счётом 2:1 в этой встрече одержала каталонская команда, но в первом матче сильнее оказались «матрасники» — 2:0. Игра состоялась на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступил Клеман Тюрпен.

На четвёртой минуте Ламин Ямаль открыл счёт в этой игре и вывел каталонцев вперёд. На 24-й минуте Ферран Торрес удвоил преимущество сине-гранатовых. На 31-й минуте Адемола Лукман отыграл один мяч «матрасников». На 55-й минуте Ферран Торрес забил третий мяч «блауграны», но из-за офсайда взятие ворот отменили. На 80-й минуте у гостей красную карточку получил Эрик Гарсия.

В полуфинале турнира «Атлетико» сыграет с победителем противостояния «Арсенала» и «Спортинга».

На стадии 1/8 финала соревнования сине-гранатовые по сумме двух встреч победили «Ньюкасл» со счётом 8:3. На аналогичном этапе состязания «матрасники» по сумме двух матчей победили «Тоттенхэм» со счётом 7:5.