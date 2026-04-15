«ПСЖ» победил «Ливерпуль» и вышел в полуфинал ЛЧ, Сафонов провёл «сухой» матч

Завершился ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Ливерпуль» (Англия) и «ПСЖ» (Франция). Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра выступил Маурицио Мариани. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 73-й минуте нападающий гостей Усман Дембеле открыл счёт во встрече. На 90+1-й минуте Дембеле оформил дубль.

В первом матче «ПСЖ» победил «Ливерпуль» со счётом 2:0. Таким образом, по сумме двух встреч французский гранд обыграл мерсисайдцев со счётом 4:0 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Реал» Мадрид — «Бавария».

В стартовом составе парижан вышел российский вратарь Матвей Сафонов, проведший встречу «на ноль».

На стадии 1/8 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Челси» со счётом 8:2. На аналогичном этапе состязания «красные» по сумме двух матчей победили «Галатасарай» со счётом 4:1.

5 фактов о Лиге чемпионов: