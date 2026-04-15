Ливерпуль — ПСЖ, результат матча 14 апреля 2026, счет 0:2, 1/4 финала Лиги чемпионов 2025/2026

«ПСЖ» победил «Ливерпуль» и вышел в полуфинал ЛЧ, Сафонов провёл «сухой» матч
Комментарии

Завершился ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Ливерпуль» (Англия) и «ПСЖ» (Франция). Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра выступил Маурицио Мариани. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 72'     0:2 Дембеле – 90+1'    

На 73-й минуте нападающий гостей Усман Дембеле открыл счёт во встрече. На 90+1-й минуте Дембеле оформил дубль.

В первом матче «ПСЖ» победил «Ливерпуль» со счётом 2:0. Таким образом, по сумме двух встреч французский гранд обыграл мерсисайдцев со счётом 4:0 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Реал» Мадрид — «Бавария».

В стартовом составе парижан вышел российский вратарь Матвей Сафонов, проведший встречу «на ноль».

На стадии 1/8 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Челси» со счётом 8:2. На аналогичном этапе состязания «красные» по сумме двух матчей победили «Галатасарай» со счётом 4:1.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
«ПСЖ» — в полуфинале Лиги чемпионов! Сафонов выдал третий «сухой» матч подряд
