Генич высказался о работе арбитра в матче «Атлетико» с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Генич высказался о работе арбитра в матче «Атлетико» с «Барселоной» в Лиге чемпионов


Известный российский комментатор Константин Генич высказался о работе арбитра в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча проходит на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступает Клеман Тюрпен. На данный момент счёт 2:1 в пользу каталонцев.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4'     0:2 Ф. Торрес – 24'     1:2 Лукман – 31'    
Удаления: нет / Гарсия – 79'

«Как бы игра ни закончилась, надо сказать, что пока просто отличная, блестящая работа Тюрпена! Вот именно что даёт играть! Вот бы в РПЛ так судили», — написал Генич в своём телеграм-канале.

В первом матче «Атлетико» победил «Барселону» со счётом 2:0.

На стадии 1/8 финала соревнования сине-гранатовые по сумме двух встреч победили «Ньюкасл» со счётом 8:3. На аналогичном этапе состязания «матрасники» по сумме двух матчей победили «Тоттенхэм» со счётом 7:5.

