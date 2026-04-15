Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определились первые два полуфиналиста Лиги чемпионов — 2025/2026

Определились первые два полуфиналиста Лиги чемпионов — 2025/2026
Комментарии

Во вторник, 14 апреля, определились первые две команды, которые примут участие в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Ими стали французский «ПСЖ» и испанский «Атлетико» Мадрид.

Парижане в ответном матче 1/4 финала одержали победу над «Ливерпулем» (2:0). Первая игра состоялась неделю назад и также завершилась победой действующих обладателей главного клубного трофея Европы (2:0). «Матрасники» же уступили «Барселоне» (1:2), но прошли дальше благодаря победе в первой встрече (2:0).

В полуфинале ЛЧ «Атлетико» встретится с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «Спортинг» (первый матч — 1:0 в пользу «канониров»). «ПСЖ» в 1/2 финала сыграет с «Реалом» или «Баварией» (первая встреча — 2:1 в пользу мюнхенцев).

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
В «Барсу» верят, в «Ливерпуль» и «Реал» — нет. Чего ждать от ответных матчей 1/4 финала ЛЧ
В «Барсу» верят, в «Ливерпуль» и «Реал» — нет. Чего ждать от ответных матчей 1/4 финала ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android