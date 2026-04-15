Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» во втором сезоне подряд выбил «Ливерпуль» из плей-офф ЛЧ
Комментарии

«ПСЖ» во втором сезоне подряд выбил «Ливерпуль» из плей-офф Лиги чемпионов, обыграв английскую команду в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 по сумме двух матчей со счётом 3:0.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 72'     0:2 Дембеле – 90+1'    

В прошлогоднем розыгрыше турнира «ПСЖ» обыграл «Ливерпуль» на стадии 1/8 финала. В первом матче победу одержали англичане (1:0), а во втором с таким же счётом сильнее оказалась парижская команда. В серии пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ».

На стадии 1/8 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Челси» со счётом 8:2. На аналогичном этапе состязания «красные» по сумме двух матчей победили «Галатасарай» со счётом 4:1.

Материалы по теме
Фото
Сафонов совершил сейв в матче «ПСЖ» с «Ливерпулем»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android