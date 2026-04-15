«ПСЖ» во втором сезоне подряд выбил «Ливерпуль» из плей-офф ЛЧ

«ПСЖ» во втором сезоне подряд выбил «Ливерпуль» из плей-офф Лиги чемпионов, обыграв английскую команду в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 по сумме двух матчей со счётом 3:0.

В прошлогоднем розыгрыше турнира «ПСЖ» обыграл «Ливерпуль» на стадии 1/8 финала. В первом матче победу одержали англичане (1:0), а во втором с таким же счётом сильнее оказалась парижская команда. В серии пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ».

На стадии 1/8 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Челси» со счётом 8:2. На аналогичном этапе состязания «красные» по сумме двух матчей победили «Галатасарай» со счётом 4:1.