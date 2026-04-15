Матвей Сафонов — первый российский вратарь, сыгравший «на ноль» на «Энфилде» в ЛЧ

Матвей Сафонов — первый российский вратарь, сыгравший «на ноль» на «Энфилде» в ЛЧ
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов стал первым российским вратарём, сыгравшим «на ноль» на «Энфилде» в Лиге чемпионов. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

До этого на домашнем стадионе «красных» в турнире пропускали Александр Селихов («Спартак»), Станислав Черчесов («Спартак») и Александр Филимонов («Динамо» Киев).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 72'     0:2 Дембеле – 90+1'    

Французский гранд победил «Ливерпуль» со счётом 2:0 в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Сафонов вышел на поле «Энфилда» с первых минут. Во встрече с мерсисайдцами российский голкипер совершил пять сейвов.

В первом матче, прошедшем в Париже, «ПСЖ» победил «Ливерпуль» со счётом 2:0. Таким образом, по сумме двух встреч французский гранд обыграл мерсисайдцев со счётом 4:0 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Реал» Мадрид — «Бавария».

Комментарии
