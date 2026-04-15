«ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с победителем пары «Бавария» — «Реал»

Французский «ПСЖ» встретится с «Баварией» или мадридским «Реалом» в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. В 1/4 финала турнира парижане одержали две победы над английским «Ливерпулем» (2:0, 2:0) и вошли в четвёрку сильнейших команд розыгрыша.

Соперник «ПСЖ» по полуфиналу определится в среду, 15 апреля. Ответный матч между «Баварией» и мадридским «Реалом» состоится на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Первая игра прошла в Мадриде неделю назад и завершилась победой немецкого клуба (2:1).

«ПСЖ» является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале прошлого розыгрыша парижане разгромили «Интер» (5:0).