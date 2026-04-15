«Атлетико» сыграет в полуфинале ЛЧ с победителем пары «Арсенал» — «Спортинг»

«Атлетико» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов с победителем пары «Арсенал» — «Спортинг». Это стало известно после того, как мадридский клуб проиграл «Барселоне» в ответном матче 1/4 финала турнира сезона-2025/2026 со счётом 1:2. Встреча прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступил Клеман Тюрпен.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4'     0:2 Ф. Торрес – 24'     1:2 Лукман – 31'    
Удаления: нет / Гарсия – 79'

Несмотря на поражение, «Атлетико» вышел в следующую стадию турнира благодаря победе в первом матче (2:0).
Ответный матч между «Арсеналом» и «Спортингом» состоится в среду, 15 марта.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале прошлогоднего розыгрыша французский клуб разгромил миланский «Интер» со счётом 5:0.

