У Сафонова шесть «сухих» матчей из 14 в Лиге чемпионов, У Акинфеева было девять из 60

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» (2:0) стал для российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова шестым «сухим» из 14 в главном клубном турнире Европы. Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра выступил Маурицио Мариани.

У вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева было девять матчей без пропущенных голов из 60 в Лиге чемпионов.

Соперник «ПСЖ» по полуфиналу определится в среду, 15 апреля. Ответный матч между «Баварией» и мадридским «Реалом» состоится на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Первая игра прошла в Мадриде неделю назад и завершилась победой немецкого клуба (2:1).