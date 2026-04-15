Смолов проиграл 1 млн рублей, поставив на выход «Барселоны» в полуфинал ЛЧ

Бывший форвард «Краснодара» и московского «Динамо» Фёдор Смолов проиграл 1 млн рублей, поставив на выход «Барселоны» в полуфинал Лиги чемпионов.

Смолов сделал ставку на проход каталонцев в противостоянии с «Атлетико» в эфире подкаста Smol FM на YouTube-канале BetBoom Sports.

Мадридский клуб проиграл «Барселоне» в ответном матче 1/4 финала турнира сезона-2025/2026 со счётом 1:2. Встреча прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступил Клеман Тюрпен.

Несмотря на поражение, «Атлетико» вышел в следующую стадию турнира благодаря победе в первом матче (2:0).

«Атлетико» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов с победителем пары «Арсенал» — «Спортинг».