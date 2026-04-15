Смолов проиграл 1 млн рублей, поставив на выход «Барселоны» в полуфинал ЛЧ
Поделиться
Бывший форвард «Краснодара» и московского «Динамо» Фёдор Смолов проиграл 1 млн рублей, поставив на выход «Барселоны» в полуфинал Лиги чемпионов.
Смолов сделал ставку на проход каталонцев в противостоянии с «Атлетико» в эфире подкаста Smol FM на YouTube-канале BetBoom Sports.
Мадридский клуб проиграл «Барселоне» в ответном матче 1/4 финала турнира сезона-2025/2026 со счётом 1:2. Встреча прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступил Клеман Тюрпен.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4' 0:2 Ф. Торрес – 24' 1:2 Лукман – 31'
Удаления: нет / Гарсия – 79'
Несмотря на поражение, «Атлетико» вышел в следующую стадию турнира благодаря победе в первом матче (2:0).
«Атлетико» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов с победителем пары «Арсенал» — «Спортинг».
Материалы по теме
Комментарии
- 15 апреля 2026
-
00:45
-
00:44
-
00:42
-
00:40
-
00:37
-
00:32
-
00:30
-
00:28
-
00:22
-
00:21
-
00:21
-
00:16
-
00:14
-
00:13
-
00:05
-
00:03
-
00:01
-
00:01
-
00:01
-
00:00
- 14 апреля 2026
-
23:48
-
23:46
-
23:43
-
23:43
-
23:40
-
23:37
-
23:20
-
23:20
-
23:12
-
23:11
-
23:03
-
22:59
-
22:52
-
22:52
-
22:49