Флик высказался о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов после матчей с «Атлетико»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала. По сумме двух матчей сине-гранатовые уступили мадридскому «Атлетико» со счётом 2:3.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4' 0:2 Ф. Торрес – 24' 1:2 Лукман – 31'
Удаления: нет / Гарсия – 79'
«Мы разочарованы. Команда показала фантастическую игру даже в меньшинстве. Нам не очень везло, но мы должны это принять.
Думаю, в первом тайме у нас было много возможностей, но пропустили гол. Футбол таков, мы должны играть лучше. Команда отдала все силы, нам не хватило их», — приводит слова Флика журналист Жерар Ромеро на своей странице в социальной сети X.
В минувшем сезоне Лиги чемпионов «Барселона» дошла до полуфинала.
