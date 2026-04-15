Флик высказался о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов после матчей с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала. По сумме двух матчей сине-гранатовые уступили мадридскому «Атлетико» со счётом 2:3.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4'     0:2 Ф. Торрес – 24'     1:2 Лукман – 31'    
Удаления: нет / Гарсия – 79'

«Мы разочарованы. Команда показала фантастическую игру даже в меньшинстве. Нам не очень везло, но мы должны это принять.

Думаю, в первом тайме у нас было много возможностей, но пропустили гол. Футбол таков, мы должны играть лучше. Команда отдала все силы, нам не хватило их», — приводит слова Флика журналист Жерар Ромеро на своей странице в социальной сети X.

В минувшем сезоне Лиги чемпионов «Барселона» дошла до полуфинала.

