Матвей Сафонов провёл три «сухих» матча подряд за «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» (2:0) стал для российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова третьим подряд «сухим» в главном клубном турнире Европы. Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступил Маурицио Мариани.

Ранее россиянин не пропустил в первом матче 1/4 финала ЛЧ с «Ливерпулем» (2:0) и в ответной игре 1/8 финала с «Челси» (3:0).

Соперник «ПСЖ» по полуфиналу определится в среду, 15 апреля. Ответный матч между «Баварией» и мадридским «Реалом» состоится на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Первая игра прошла в Мадриде неделю назад и завершилась победой немецкого клуба (2:1).