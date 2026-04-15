«Барселона» доиграла оба матча с «Атлетико» в Лиге чемпионов в меньшинстве

«Барселона» в меньшинстве обыграла «Атлетико» (2:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. В первой игре с «матрасниками» (0:2) каталонцы также доигрывали с неполным составом.

Что примечательно, в обеих встречах у сине-гранатовых красную карточку получал защитник: в первой игре был удалён Пау Кубарси, а в ответной — Эрик Гарсия.

В полуфинале турнира «Атлетико» сыграет с победителем противостояния «Арсенала» и «Спортинга».

На стадии 1/8 финала соревнования сине-гранатовые по сумме двух встреч победили «Ньюкасл» со счётом 8:3. На аналогичном этапе состязания «матрасники» по сумме двух матчей победили «Тоттенхэм» со счётом 7:5.