Матвей Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» над «Ливерпулем» в 1/4 финала ЛЧ

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался после победы своей команды в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 над «Ливерпулем» (1:0).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 72'     0:2 Дембеле – 90+1'    

«Очень счастливы, матч был очень сложным. Мы показали, что приехали сюда, чтобы победить, это важно. В полуфинале будет много эмоций. В раздевалке царит праздничная атмосфера.

Конечно, были некоторые ошибки, но я могу быть доволен этим матчем. На мой взгляд, я должен быть готов, когда команда во мне нуждается. Надеюсь, сегодня мне это удалось», — сказал Сафонов в эфире Canal+.

По сумме двух матчей «ПСЖ» прошёл в полуфинал турнира, где встретится с победителем пары «Бавария» — «Реал».

