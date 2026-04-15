Матвей Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» над «Ливерпулем» в 1/4 финала ЛЧ

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался после победы своей команды в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 над «Ливерпулем» (1:0).

«Очень счастливы, матч был очень сложным. Мы показали, что приехали сюда, чтобы победить, это важно. В полуфинале будет много эмоций. В раздевалке царит праздничная атмосфера.

Конечно, были некоторые ошибки, но я могу быть доволен этим матчем. На мой взгляд, я должен быть готов, когда команда во мне нуждается. Надеюсь, сегодня мне это удалось», — сказал Сафонов в эфире Canal+.

По сумме двух матчей «ПСЖ» прошёл в полуфинал турнира, где встретится с победителем пары «Бавария» — «Реал».