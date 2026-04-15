«Атлетико» выбил «Барселону» из второго турнира в сезоне-2025/2026

Мадридский «Атлетико» выбил «Барселону» из второго турнира в текущем сезоне, одержав победу по сумме двух встреч (2:0, 1:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступил Клеман Тюрпен.

Ранее «матрасники» выбили «Барселону» из Кубка Испании. В 1/2 финала мадридцы разгромили сине-гранатовых в первом матче (4:0) и крупно уступили в ответной игре (0:3), но также прошли дальше по сумме двух встреч.

В полуфинале ЛЧ «Атлетико» встретится с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «Спортинг» Первый матч состоялся неделю назад и завершился победой «канониров» (1:0).