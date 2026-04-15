«Много решений против нас, не сюрприз». Слот — о неназначенном пенальти в матче с «ПСЖ»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о неназначенном пенальти в пользу его команды в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:2). На 64-й минуте защитник гостей Вильям Пачо в своей штрафной толкнул в спину полузащитника «красных» Алексиса Мак Аллистера. Изначально главный судья Маурицио Мариани назначил 11-метровый удар, но отменил его после видеопросмотра.

«В нынешнем сезоне было принято так много решений не в нашу пользу. Думаю, это не сюрприз», — приводит слова Слота The Touchline на странице в социальной сети X.

В первом матче «ПСЖ» победил «Ливерпуль» со счётом 2:0. Таким образом, по сумме двух встреч французский гранд обыграл мерсисайдцев со счётом 4:0 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Реал» Мадрид — «Бавария».

