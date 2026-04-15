«Сафонов повторил подвиг Доннаруммы». Прусов — о победе «ПСЖ» над «Ливерпулем» в ЛЧ

Комментатор Okko Влад Прусов высказался о победе «ПСЖ» над «Ливерпулем» (2:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА и оценил выступление российского голкипера парижан Матвея Сафонова. Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра выступил Маурицио Мариани.

«Сафонов повторил подвиг Доннаруммы. Этот матч только сильнее укрепил его позиции в ранге топ-вратарей. Да, Дембеле оформил дубль и забил в самый нужный момент, когда «Ливерпуль» штамповал момент за моментом. Однако лучший игрок матча — именно Сафонов, не пропустивший от «Ливерпуля» в обоих матчах 1/4 финала Лиги чемпионов», — сказал Прусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Соперник «ПСЖ» по полуфиналу определится в среду, 15 апреля. Ответный матч между «Баварией» и мадридским «Реалом» состоится на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Первая игра прошла в Мадриде неделю назад и завершилась победой немецкого клуба (2:1).