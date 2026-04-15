Сафонов отреагировал на свою игру в матче «ПСЖ» — «Ливерпуль» в соцсетях одним эмодзи
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отреагировал на свою игру ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором парижский клуб одержал победу над «Ливерпулем» со счётом 1:0.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 72' 0:2 Дембеле – 90+1'
Вратарь в своём телеграм-канале опубликовал всего один эмодзи, который символизирует «ноль».
В этой встрече Сафонов вышел в стартовом составе своей команды и отыграл «сухой» матч. Сафонов совершил сейв на 31-й минуте, отбив удар в упор.
По сумме двух матчей «ПСЖ» прошёл в полуфинал турнира, где встретится с победителем пары «Бавария» — «Реал».
«ПСЖ» является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале прошлогоднего розыгрыша французский клуб разгромил миланский «Интер» со счётом 5:0.
