Сафонов отреагировал на свою игру в матче «ПСЖ» — «Ливерпуль» в соцсетях одним эмодзи

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отреагировал на свою игру ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором парижский клуб одержал победу над «Ливерпулем» со счётом 1:0.

Вратарь в своём телеграм-канале опубликовал всего один эмодзи, который символизирует «ноль».

В этой встрече Сафонов вышел в стартовом составе своей команды и отыграл «сухой» матч. Сафонов совершил сейв на 31-й минуте, отбив удар в упор.

По сумме двух матчей «ПСЖ» прошёл в полуфинал турнира, где встретится с победителем пары «Бавария» — «Реал».

«ПСЖ» является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале прошлогоднего розыгрыша французский клуб разгромил миланский «Интер» со счётом 5:0.