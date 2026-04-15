Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов отреагировал на свою игру в матче «ПСЖ» — «Ливерпуль» в соцсетях одним эмодзи

Комментарии

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отреагировал на свою игру ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором парижский клуб одержал победу над «Ливерпулем» со счётом 1:0.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 72'     0:2 Дембеле – 90+1'    

Вратарь в своём телеграм-канале опубликовал всего один эмодзи, который символизирует «ноль».

В этой встрече Сафонов вышел в стартовом составе своей команды и отыграл «сухой» матч. Сафонов совершил сейв на 31-й минуте, отбив удар в упор.

По сумме двух матчей «ПСЖ» прошёл в полуфинал турнира, где встретится с победителем пары «Бавария» — «Реал».

«ПСЖ» является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале прошлогоднего розыгрыша французский клуб разгромил миланский «Интер» со счётом 5:0.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android