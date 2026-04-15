«ПСЖ» в третий раз подряд вышел в полуфинал ЛЧ
«Пари Сен-Жермен» со счётом 2:0 переиграл «Ливерпуль» (4:0 по сумме встреч) и в третий раз подряд вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 72' 0:2 Дембеле – 90+1'
В Лиге чемпионов сезона-2023/2024 парижане на аналогичной стадии переиграли «Барселону» (2:3, 4:1), а в прошлом сезоне французская команда вышла в полуфинал благодаря победе над «Астон Виллой» (3:1, 2:3). В текущем розыгрыше парижский клуб на этом этапе соревнования сыграет с победителем пары «Реал» Мадрид — «Бавария».
На стадии 1/8 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Челси» со счётом 8:2. На аналогичном этапе состязания «красные» по сумме двух матчей победили «Галатасарай» со счётом 4:1.
