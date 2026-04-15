Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мамаев: именно Сафонов вывел «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов

Мамаев: именно Сафонов вывел «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов
Комментарии

Экс-полузащитник сборной России Павел Мамаев высказался о победе «ПСЖ» над «Ливерпулем» (2:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА и оценил выступление российского голкипера парижан Матвея Сафонова. Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра выступил Маурицио Мариани.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 72'     0:2 Дембеле – 90+1'    

«Ливерпуль» подарил надежду на камбэк, многие думали, что в начале второй тайма они добавят. Но блестящая игра Матвея… Моё мнение, именно он вывел «ПСЖ» в полуфинал.

71-я минута – тяжелейший мяч, а он фиксирует намертво. В дождь. И на 72-й забивает Дембеле. В таких играх вратари — ключевые, об этом многие говорят. Сафонов спас всё, что можно было спасти. Это 95% успеха «ПСЖ», 5% – Дембеле и все остальные», — сказал Мамаев в эфире Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android