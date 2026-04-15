Мамаев: именно Сафонов вывел «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов

Экс-полузащитник сборной России Павел Мамаев высказался о победе «ПСЖ» над «Ливерпулем» (2:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА и оценил выступление российского голкипера парижан Матвея Сафонова. Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра выступил Маурицио Мариани.

«Ливерпуль» подарил надежду на камбэк, многие думали, что в начале второй тайма они добавят. Но блестящая игра Матвея… Моё мнение, именно он вывел «ПСЖ» в полуфинал.

71-я минута – тяжелейший мяч, а он фиксирует намертво. В дождь. И на 72-й забивает Дембеле. В таких играх вратари — ключевые, об этом многие говорят. Сафонов спас всё, что можно было спасти. Это 95% успеха «ПСЖ», 5% – Дембеле и все остальные», — сказал Мамаев в эфире Okko.