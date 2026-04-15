«Мы должны были победить». Слот — об ответном матче «Ливерпуля» с «ПСЖ» в ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился мнением об ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ», в котором мерсисайдцы проиграли со счётом 0:2.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 72'     0:2 Дембеле – 90+1'    

«Думаю, на прошлой неделе мы получили гораздо больше, чем заслуживали, проиграв всего со счётом 0:2. Сегодня же получили гораздо меньше, чем заслуживали. На мой взгляд, мы должны были победить этим вечером», — приводит слова Слота The Touchline на странице в социальной сети X.

В первом матче «ПСЖ» победил «Ливерпуль» со счётом 2:0. Таким образом, по сумме двух встреч французский гранд обыграл мерсисайдцев со счётом 4:0 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Реал» Мадрид — «Бавария».

