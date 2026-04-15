«Мы должны были победить». Слот — об ответном матче «Ливерпуля» с «ПСЖ» в ЛЧ
Поделиться
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился мнением об ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ», в котором мерсисайдцы проиграли со счётом 0:2.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 72' 0:2 Дембеле – 90+1'
«Думаю, на прошлой неделе мы получили гораздо больше, чем заслуживали, проиграв всего со счётом 0:2. Сегодня же получили гораздо меньше, чем заслуживали. На мой взгляд, мы должны были победить этим вечером», — приводит слова Слота The Touchline на странице в социальной сети X.
В первом матче «ПСЖ» победил «Ливерпуль» со счётом 2:0. Таким образом, по сумме двух встреч французский гранд обыграл мерсисайдцев со счётом 4:0 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Реал» Мадрид — «Бавария».
Материалы по теме
5 фактов о Лиге чемпионов:
Комментарии
- 15 апреля 2026
-
02:20
-
02:06
-
02:02
-
01:49
-
01:46
-
01:39
-
01:32
-
01:27
-
01:19
-
01:17
-
01:09
-
01:05
-
01:00
-
01:00
-
00:55
-
00:54
-
00:45
-
00:44
-
00:42
-
00:40
-
00:37
-
00:32
-
00:30
-
00:28
-
00:22
-
00:21
-
00:21
-
00:16
-
00:14
-
00:13
-
00:05
-
00:03
-
00:01
-
00:01
-
00:01